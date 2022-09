Elezioni, Barabotti: “Obiettivo Lega in Toscana fra il 12 e il 15%”

FIRENZE – “La Lega andrà abbondantemente in doppia cifra. Non dico questo perché ho sondaggi sotto mano, ma vedo il grande lavoro che stiamo facendo con Salvini non contro qualcuno, ma battendoci per qualcosa. È un lavoro che pagherà”. A dichiararlo alla Dire è Andrea Barabotti, capolista della Lega alla Camera in Toscana nel collegio plurinominale che va da Prato fino alla Lunigiana. L’esponente del Carroccio riflette sulle prospettive elettorali anche alla luce della recente ridefinizione dei rapporti di forza all’interno del centrodestra, con la marcata ascesa prevista di Fratelli d’Italia: “È una fase particolare per il nostro movimento- ammette l’esponente leghista- in Toscana l’obiettivo massimo raggiungibile è il consolidamento del risultato delle Regionali. Essendo per noi un momento particolare consolidare buona parte di quei voti sarebbe già una buona cosa. Sarei contento di stare fra il 12 e il 15%“. Fra i vari temi posti al centro della sua agenda elettorale, si impone con forza nelle ultime ore quello delle bonifiche del sito di interesse nazionale e regionale di Massa Carrara. Dopo la conferenza stampa del sindaco di Massa, Francesco Persiani, che ha segnalato il rischio di perdere i fondi a causa delle lungaggini burocratiche e le rassicurazioni di governo e Regione, non mancano gli strascichi polemici. Al punto che l’assessora regionale all’Ambiente, Monia Monni, ha invitato ieri a tenere la questione fuori dalla battaglia elettorale.

“SINDACO MASSA HA FATTO BENE A CHIEDERE RASSICURAZIONI SU SIN-SIR”

“Il sindaco- replica il candidato della Lega- è intervenuto per un senso di trasparenza nei confronti dei cittadini e anche per ottenere degli impegni. Ha fatto bene, altrimenti la notizia della perdita di 13 milioni per le bonifiche sarebbe stata messa sotto il tappeto. Lo ha fatto per ottenere delle rassicurazioni, che sono arrivate sia dal ministero che dalla Regione, e questo è un primo risultato”. Dopodiché, accusa Barabotti, “le strumentalizzazioni sono tutte in casa del Pd“. A finire nel mirino è la presidente della commissione Sviluppo della Camera, Martina Nardi, che ha accusato la Giunta comunale di ‘incapacità amministrativa’. “Un atteggiamento vergognoso- conclude l’esponente salviniano- da parlamentare dovrebbe essere di supporto al sindaco, di qualunque colore politico sia. In questo modo si sottrae alla sua funzione istituzionale”

