PALERMO – Ritrovato impiccato in un casolare di Trecastagni, nel Catanese, il cadavere di Antonino Sciuto, il 38enne ricercato per l’omicidio della ex fidanzata, Vanessa Zappalà, avvenuto ieri sera sul lungomare di Acitrezza.



Il corpo di Sciuto è stato trovato in un terreno agricolo e la sua auto, una 500, si trovava nelle vicinanze.

