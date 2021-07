G20 a Napoli, Cingolani e Kerry a lavoro sull’ultima bozza di accordo su Clima ed Energia

NAPOLI – Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e il delegato Usa per il Clima John Kerry sono al lavoro sull’ultima bozza di accordo su Clima ed Energia.

Tra poco in plenaria entreranno tutti i ministri presenti al G20 che si sta svolgendo al palazzo Reale di Napoli.

Negoziato in salita su Clima ed Energia, i due temi su cui i ministri del G20 si stanno confronto nel palazzo Reale di Napoli per arrivare alla firma di un comunicato condiviso. È la prima volta che il G20 decide di affrontare insieme le due questioni. A quanto si apprende il negoziato sarebbe bloccato su due o tre punti, tra cui la decarbonizzazione. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e il delegato Usa per il Clima John Kerry si sono incontrati anche oggi a Napoli e, dopo un colloquio, stanno provando congiuntamente a sbloccare l’iter. Il punto critico è trovare un accordo sulla decarbonizzazione che tenga conto delle diverse esigenze di Cina, India, Stati Uniti e dei Paesi europei. Trovare un accordo è fondamentale in vista di un altro bivio importante, la Cop26. Per questo è molto attiva sul punto anche Londra, con il presidente della Cop26 Alok Sharma.

Prima della ripresa dei lavori con le delegazioni, in programma alle 14, Cingolani ha deciso di avviare una plenaria con tutti i ministri del G20.