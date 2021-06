Brazil bets on green agriculture and increases investments in Agro

By Bianca Oliveira

SAO PAULO – On the afternoon of Tuesday (22), the Federal Government launched the Safra Plan 2021-2022, which will offer 42.5 billion euros in credit to support agricultural production. The Safra Plan is the main financing instrument for small and medium-sized rural producers in the country, who will be able to contract the financing from July 1 until June 30, 2022.

The credit approved for this period represents an increase of 6% compared to the previous plan. Of this total, approximately 6.65 billion euros will be exclusive to the National Program for Strengthening Family Agriculture (Pronaf), an increase of 19% compared to last year; and the Program for Reducing Greenhouse Gas Emissions in Agriculture (Abc Program), which is the main line for financing sustainable techniques in agriculture, had the availability of credit increased by 101%, with 845 million euros in resources .

“We prioritize family farming and investments, especially in low-carbon agriculture, which increased by more than 100% in this plan. So, this is a plan that has already been ‘painted’ with a lot of green,” stated the Minister of Agriculture, Tereza Cristina, during the launch event.

In addition to the ABC Program, the minister also emphasized the importance of Inovagro and Proirriga, projects that include financing the production of bio-inputs, renewable energy and the adoption of conservation practices for the use, management and protection of natural resources and irrigated agriculture.

President Jair Bolsonaro was also present at the event and recalled the importance of Agribusiness for the country’s economy during the pandemic, responsible for 26.6% of GDP in 2020. “If it weren’t for agribusiness, how would we be today? We are one of the countries that declined the least in 2020, despite the pandemic,” he said.

AL VIA IL PIANO AGRICOLTURA IN BRASILE: 42 MLD EURO, CON FOCUS PMI

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – Il Plano Safra 2021-2022, che sosterrà la produzione agricola con un finanziamento da 251,2 miliardi di reais, circa 42 miliardi di euro, è stato inaugurato ieri dal governo federale. Questo piano è ritenuto il principale strumento di finanziamento per i piccoli e medi produttori rurali del Paese, che potranno richiedere il sostegno a partire dal primo luglio fino al 30 dello stesso mese.



Il credito approvato per questo periodo rappresenta un aumento del sei per cento rispetto al piano precedente. Della somma totale, circa 39,3 miliardi di reais (poco più di 6,5 miliardi di euro) andranno esclusivamente al Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), un incremento del 19 per cento rispetto al 2020. Il Programa para Redução de Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura (Programa Abc), che è la principale linea di finanziamento delle tecniche sostenibili nell’agricolutra, ha potuto beneficiare invece di una disponibilità di credito incrementata del 101 per cento, con risorse per circa 5,5 miliardi di reais (845 milioni di euro).



“Abbiamo dato la priorità alle fattorie a gestione familiare e agli investimenti, specialmente nell’agricoltura a bassa emissione di carbonio, che sono aumentati del 100 per cento in questo piano” ha detto la ministra dell’Agricoltura, Tereza Cristina, durante l’evento di lancio dell’iniziativa. “È un piano che è già colorato fortemente di ‘green'” ha aggiunto la ministra.

Oltre al Programa Abc, la ministra ha messo l’accento sull’importanza dell’Inovagro e do Proirriga, progetti che includono il finanziamento della produzione di bio input, energia rinnovabile e adozione di pratiche centrate alla conservazione dell’uso, la gestione e la protezione delle risorse naturale e dell’agricoltura d’irrigazione.



All’inaugurazione del piano ha partecipato anche il presidente Jair Bolsonaro, che ha ribadito l’importanza dell’agrobusiness per l’economia del Paese durante la pandemia di Covid-19, in quanto settore responsabile del 26,6 per cento del Prodotto interno lordo nel 2020. “Se non fosse stato per l’agrobusiness, come sarebbe la situazione ora?” si è chiesto il capo di Stato.

“Siamo uno dei Paesi che ha avuto la decrescita meno significativa l’anno scorso, nonostante la crisi sanitaria”.

BRASIL APOSTA NA AGRICULTURA VERDE E AUMENTA INVESTIMENTOS NO AGRO

por Bianca Oliveira

SAO PAULO – Na tarde desta terça-feira (22), o Governo Federal lançou o Plano Safra 2021-2022, que oferecerá R$ 251,2 bilhões em crédito para apoiar a produção agropecuária. O Plano Safra é o principal instrumento de financiamento dos pequenos e médios produtores rurais do país, que poderão contratar o financiamento a partir de 1º de julho até 30 de junho de 2022.

O crédito aprovado para esse período representa um aumento de 6% em relação ao plano anterior. Desse total, cerca de R$ 39,3 bilhões serão exclusivos para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), um incremento de 19% em relação ao ano passado; e o Programa para Redução de Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura (Programa Abc), que é a principal linha para financiamento de técnicas sustentáveis na agropecuária, teve a disponibilidade de crédito ampliada em 101%, ficando com R$ 5,05 bilhões em recursos.

“Novamente, nós priorizamos a agricultura familiar e os investimentos, em especial na agricultura de baixo carbono, que aumentou em mais de 100% neste plano. Então, este é um plano que já vem muito pincelado de verde”, afirmou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante evento de lançamento.

Além do Programa ABC, a ministra enfatizou também a importância do Inovagro e do Proirriga, projetos que abrangem o financiamento à produção de bioinsumos, energia renovável e à adoção de práticas conservacionistas de uso, manejo e proteção dos recursos naturais e agricultura irrigada.

O presidente Jair Bolsonaro também esteve presente no evento e lembrou da importância do Agronegócio para a economia do país durante a pandemia, responsável por 26,6% no PIB. “Se não fosse o agronegócio, como estaríamos hoje? Somos um dos países que menos decresceram em 2020, apesar da pandemia”, disse.