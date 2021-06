Inchiesta Girgenti Acque, scatta il blitz ad Agrigento: indagati anche politici, funzionari e forze dell’ordine

PALERMO – Sono otto le persone fermate nell’inchiesta sulla società Girgenti Acque Spa coordinata dalla procura di Agrigento. L’operazione, denominata Waterloo, ha visto impegnati carabinieri, guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia in diverse province italiane. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dai sostituti procuratori Paola Vetro, Sara Varazi e Antonella Pandolfi, sotto la direzione del procuratore Luigi Patronaggio. Secondo gli inquirenti “esisteva una associazione a delinquere che operava in seno alla governance della società Girgenti Acque Spa”, gestore del servizio idrico integrato per la provincia di Agrigento. Al vertice del sodalizio criminale ci sarebbe stato, secondo la procura di Agrigento, l’imprenditore Marco Campione, già presidente del Cda di Girgenti Acque e amministratore di fatto delle società del Gruppo Campione. Le indagini sono andate avanti con intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre che con pedinamenti e verifiche di bilanci societari e flussi finanziari.

INDAGATI POLITICI, FUNZIONARI ED ESPONENTI DELLE FORZE DELL’ORDINE

Ci sono anche imprenditori, professionisti, politici di rilievo nazionale, funzionari pubblici con responsabilità di vertice e appartenenti alle forze dell’ordine tra gli indagati nell’inchiesta della procura di Agrigento su Girgenti Acque.