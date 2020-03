Coronavirus, l’Unicef lancia la raccolta fondi per l’Italia. Samengo: “È una corsa contro il tempo”

ROMA – “L’Italia sta vivendo la più grave crisi sanitaria globale degli ultimi 100 anni, inaspettata e di proporzioni gigantesche. Vista la drammatica situazione, l’Unicef ha deciso in via eccezionale di inviare nei prossimi giorni aiuti all’Italia, in particolare: maschere chirurgiche, guanti chirurgici e per test, tute e occhiali protettivi, mascherine, camici e termometri. In supporto del Governo italiano, del commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri, e della Protezione Civile – che ringraziamo per la collaborazione – verranno individuate strutture sanitarie di aree dove c’è più necessità di avere subito disponibili queste importanti materiali sanitari per contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19. Questo rappresenta da parte dell’Unicef un primo aiuto concreto – a cui ne seguiranno altri – per gli operatori sanitari impegnati in prima linea nel nostro paese”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo.

LA RACCOLTA FONDI SUL SITO UNICEF

“Ma il nostro impegno continuerà anche con altre iniziative e oggi con il lancio di una campagna di raccolta fondi che ci vedrà impegnati per affrontare questa emergenza nei prossimi mesi. È possibile già da oggi effettuare una donazione tramite il sito web unicef.it. È una corsa contro il tempo, chiediamo a tutti di donare. Solo insieme possiamo farcela”, ha proseguito il presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo.

ACCANTO AI PIÙ VULNERABILI DEL MONDO

L’azione dell’Unicef è rivolta a tutte le famiglie e i bambini vulnerabili in tanti paesi del mondo e in Italia colpiti da questa pandemia. Da fine gennaio siamo intervenuti in molte aree: – In Cina: l’Unicef finora ha consegnato migliaia di mascherine N95, maschere chirurgiche, tute protettive, camici, occhiali protettivi, guanti chirurgici e per test, kit per la raccolta di campioni, termometri al governo cinese. – In Malesia ed RDP del Laos l’Unicef ha fornito dispositivi di protezione individuale essenziali, altri aiuti medici a sostegno della risposta del sistema sanitario e aiuti per il lavaggio delle mani. – In Asia Orientale e Pacifico oltre 80 milioni di persone raggiunte dall’Unicef con aiuti e messaggi di prevenzione del contagio. – In Asia Meridionale, finora, 36 milioni di persone sono state raggiunte dall’Unicef con messaggi chiave sulla prevenzione utilizzando diverse piattaforme social. – In Afghanistan: l’Unicef sta dando sostegno agli ospedali di 5 regioni su Covid-19, anche con formazione del personale sanitario e ha sviluppato messaggi chiave su igiene e salute. – Nelle Filippine, l’Unicef ha fornito al governo 20 tende per i triage ospedalieri. – In Algeria, Bhutan, Eritrea, Indonesia, Iran, Liberia, Nigeria, Pakistan, Palestina e Venezuela l’Unicef sta inviando dispositivi di protezione individuale del valore di quasi un milione di dollari.