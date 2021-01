Covid, Lombardia e Sardegna passano in zona arancione

ROMA – La Regione Lombardia, in seguito alla relazione tecnica dell’Istituto superiore di Sanità, passa da area rossa ad area arancione. Passa in area arancione anche la Sardegna. Da quanto si apprende, infatti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, sta per firmare due nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 24 gennaio.