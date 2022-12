Pelé passerà il Natale in ospedale. La figlia: “Lo trasformeremo in un sambódromo”

ROMA – Il mondo era già andato in ansia per Pelé a Mondiale in corso di svolgimento, con tanto di maglie luminose sparate nel cielo di Doha dalla Fifa, e consueti messaggi di vicinanza social: “Forza Pelé”. Seguirono risposte dei familiari, a calmare il lutto preventivo. Ora ci risiamo: le sue sue condizioni sarebbero peggiorate nelle ultime ore. Lo affermano i medici dell’ospedale di San Paolo in cui O’Rey è da tempo ricoverato per la curare un tumore al colon scoperto nel settembre 2021.

Terminata la festa in Qatar (e in Argentina) la preoccupazione per la leggenda del calcio è dunque tornata a farsi spazio. Pelé passerà il Natale in ospedale. Un bollettino dell’ospedale Albert Einstein precisa che la permanenza nella struttura si è resa necessaria “a causa di gravi disfunzioni renali e cardiache”.

Pelé ha 82 anni, ed è ricoverato dal 29 novembre scorso. “Presenta – si legge ancora nel bollettino medico – una progressione della malattia oncologica e necessita di maggiori cure legate alle disfunzioni renali e cardiache. Il paziente rimane ricoverato in una stanza comune, sotto le necessarie cure dell’équipe medica”.



Anche la figlia, Kely Nascimento, aveva pubblicato un post sul suo profilo Instagram: “Il nostro Natale in casa è stato sospeso. Abbiamo deciso con i medici che, per vari motivi, sarebbe stato meglio per noi restare qui con tutte le cure che ci offre questa nuova famiglia all’Einstein! Noi, come sempre, vi ringraziamo per tutto l’amore che ci dimostrate qui in Brasile, così come in tutto il mondo! Il vostro amore per lui, le vostre storie e le vostre preghiere sono un enorme conforto perché sappiamo che non siamo soli. Trasformeremo questa stanza in un sambódromo (sto scherzando), faremo anche caipirinha (non sto scherzando!). Auguriamo a tutti coloro che festeggiano un Natale in famiglia, pieno di bambini e qualche litigio, tanto amore e salute! Vi amiamo, vi daremo aggiornamenti la prossima settimana”.

