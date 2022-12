La stampa brasiliana: “È morto Pelé, l’immortale. Sarai per sempre il re”

ROMA – “È morto Pelé, l’immortale re del calcio” e ancora l’omaggio a “O rei”, il re, “che ha vinto coppe, mostrato la forza dello sport e spostato oltre i limiti della fama”: titoli in apertura della stampa e dei siti delle emittenti tv del Brasile dopo la scomparsa di Edson Arantes do Nascimento, il calciatore tre volte campione del mondo.

Ad annunciare la “morte dell’immortale” è O Globo, uno dei principali gruppi mediatici del Paese latinoamericano. Il titolo campeggia su una foto di Pelé in maglia verdeoro, la stessa indossata nella finale vinta con l’Italia nel 1970 a Città del Messico, quella della terza Coppa del mondo, la Rimet definitiva. Di “forza dello sport” e “celebrità mai vista” scrive invece la Folha de S. Paulo, il principale giornale della città dove “O rei” ha detto addio al Brasile dopo il ricovero in ospedale delle settimane scorse. La foto in apertura in questo caso è in bianco e nero, sulle spalle sempre il numero dieci della “Selecao”.

