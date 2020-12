Can Yaman sarà il nuovo Sandokan, nel cast anche Luca Argentero

ROMA – Due sex symbol riportano in vita un mito senza tempo, quello di Sandokan. La tigre della Malesia, che condusse al successo l’attore indiano Kabir Bedi, torna a ruggire grazie a un remake, che vedrà come protagonista Can Yaman, attore turco divenuto famoso in Italia grazie alle serie tv Daydreamer. Nel cast del podcast, che coinvolgerà Rtl 102.5 e Lux Vide e darà vita a una serie tv, anche Luca Argentero, reduce dal fortunatissimo ‘Doc – Nelle tue mani’, serie campioni d’ascolti Rai di cui a breve inizieranno le riprese della seconda stagione. L’attore interpreterà il fedele braccio destro di Sandokan, Yanez de Gomera.

L’annuncio è stato dato su Rtl 102.5 dal produttore Luca Bernabei: “Volevo un grandissimo attore che potesse interpretare un ruolo mitico come quello di Sandokan con Kabir Bedi e l’abbiamo trovato in Yaman, anche se non è stato facile strapparlo ai tanti progetti che lui ha. Ancora non ci conosciamo, ci vedremo a gennaio. Spero che ci potremo abbracciare a gennaio”. “È un progetto appena nato, sono molto fiero ed orgoglioso di prendere parte a un progetto internazionale”, ha dichiarato Yaman in collegamento via zoom. La serie ‘Sandokan’, scritta da Alessandro Sermoneta e Davide Lantieri, sarà liberamente adattata dai romanzi di Emilio Salgari, reimmaginando il mondo de ‘Le Tigri di Mompracem’ in chiave moderna e dando maggiore spazio al punto di vista femminile di coraggiose eroine come ‘La Perla di Labuan’ Lady Marianna. La prima stagione, prodotta da Luca Bernabei, è attualmente in sviluppo per otto episodi da cinquanta minuti ed ha già suscitato l’interesse dei maggiori broadcaster nazionali, internazionali e delle principali piattaforme. L’inizio delle riprese, fra i grandi studi Lux Vide di Formello ed esotiche location internazionali, e’ previsto per l’estate 2021.

Can interpreterà SANDOKAN💥✨

Luca Bernabei si dice orgoglioso di essere riuscito a ottenere la sua partecipazione nonostante i numerosi progetti di C. C si dice super entusiasta per questa nuova parte…e noi non possiamo che essere orgogliosi di te👊🏻💙@canyaman1989#CanYaman pic.twitter.com/vRzCJsehLh — 𝑺𝒊𝒉𝒊𝒓𝒍𝒊 𝑺𝒊𝒍🌹 (@sihirlisil) December 22, 2020