Gualtieri inaugura una nuova scuola dell’infanzia ad Acilia, era attesa da 15 anni

ROMA – Una nuova scuola dell’infanzia ad Acilia. All’inaugurazione ha partecipato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in via Orazio Amato. “Quando apre una scuola è sempre una festa, ma oggi lo è ancora di più perché, finalmente, dopo un’attesa incredibile di oltre 15 anni, portiamo in questo quartiere un servizio fondamentale per le famiglie e per tutta la comunità”, ha detto il primo cittadino. La struttura potrà accogliere 150 bambini: “È nuova e bella, ma anche una scuola del futuro per i criteri di sostenibilità con cui è stata realizzata. Inoltre, in questo istituto vogliamo realizzare una comunità energetica per condividere con il territorio energia pulita e dare un contributo per ridurre il costo delle bollette di chi abita qui”, ha aggiunto Gualtieri che poi ha ringraziato “il municipio X, gli uffici comunali, le assessore Pratelli e Segnalini, che hanno fatto di tutto per raggiungere questo bel risultato. Stiamo investendo molto per alzare la qualità di ogni intervento educativo, portando servizi dove non ci sono e migliorando quelli esistenti. Abbiamo messo la scuola al centro della nostra agenda politica, consapevoli che la formazione dei nostri ragazzi è la più grande risorsa del nostro futuro”.

