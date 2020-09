Comunali Matera, Opinio Rai: ballottaggio centrodestra-M5s

POTENZA – Ballottaggio tra Rocco Sassone, candidato del centrodestra, e Domenico Bennardi, candidato del M5S. Queste le ultime proiezioni di Opinio Rai sulle elezioni amministrative a Matera. Rocco Sassone si attesta al 30,1% mentre per Domenico Bennardi le preferenza sarebbero pari al 28,7%. A seguire, Giovanni Schiuma (17,9%), della colazione di centrosinistra; e Pasquale Doria (12,6%), il giornalista candidato per le liste Matera Civica e Matera libera. Indietro Nicola Trombetta, ex consigliere comunale e vicesindaco sostenuto dalla lista Liberi e Luca Braia, consigliere regionale di Italia Viva, sostenuto da Matera 2029.