Incendio all’impianto Ecoman di Siracusa

PALERMO – Incendio allo stabilimento Ecomac di Augusta, azienda di smaltimento rifiuti in provincia di Siracusa. A fuoco materiale plastico. Un fumo denso e nero si sta alzando in tutta la zona dirigendosi verso il mare.



Sul posto i vigili del fuoco di Augusta, Lentini e Siracusa.

