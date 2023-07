Giulia Salemi dice addio al Gf: “In arrivo ‘Salotto Salemi 3’ (versione big) e ‘Casa Prelemi'”

ROMA – Tante novità per Giulia Salemi. L’influencer sui social ha annunciato che dirà addio al Grande Fratello, ma ha anche confermato la terza edizione di ‘Salotto Salemi’, “format da me ideato dedicato al mondo del make up che faremo diventare grande”. Ma non finisce qua: è in arrivo “Casa Prelemi”, “un progetto su cui con Pierpaolo – Petrelli, fidanzato dell’influencer ndr – stiamo lavorando da tre anni”. Inoltre a novembre Salemi sarà alla conduzione di un format su una piattaforma, sul quale però non fornisce ulteriori dettagli, alimentando così la curiosità dei tanti fan che sui social sono impazziti di gioia dopo il suo annuncio.

