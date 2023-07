ROMA – Nuovi colpi di scena a Beautiful. Steffy ha finalmente riacquistato la memoria: è stata Sheila a uccidere suo marito e ad aver sparato anche a lei, riducendola in fin di vita. Ora che la nemica numero uno dei Forrester è finalmente dietro le sbarre, la donna può fare i conti col dolore causato dalla perdita dell’amore della sua vita.

Steffy chiama quindi sua suocera, la dottoressa Li Finnegan, madre adottiva del marito Finn, per riverlarle chi è l’assassina di suo figlio. La donna rimane senza parole nell’apprendere la verità, ma alla richiesta della nuora di organizzare una cerimonia funebre per onorare suo figlio, si mostra restia. La reazione stizzita di Li lascia basite Steffy e la madre Taylor, che non riescono a capire per quale motivo Li non voglia onorare la memoria di suo figlio.

IL SEGRETO DI LI, FINN E’ VIVO: IL SEGRETO SVELATO NELLA PUNTATA DEL 23 LUGLIO

Li lascia la casa di Steffy infastidita e torna in ospedale. Qui si scoprirà che Finn è ancora vivo. Attraverso dei flashback verremo a conoscenza del fatto che Finn, dichiarato morto durante il trasporto in ambulanza, è stato preso in carico dalla madre una volta arrivato in ospedale. La donna, costatato che era ancora vivo, ha firmato un certificato di morte e per proteggerlo lo ha nascosto in una stanza del nosocomio, vegliando su di lui in attesa del suo risveglio.