Beautiful, Steffy si sveglia dal coma ed “è di nuovo la moglie di Liam”: le anticipazioni

ROMA – Beautiful non smette di sorprendere, anche la prossima settimana non mancheranno infatti i colpi di scena. Nelle puntate in onda da lunedì 12 a sabato 18 giugno avverrà un atteso evento: Steffy uscirà dal coma. La ragazza è stata ferita con dei colpi di pistola dalla perfida Sheila, insieme al marito Finn che sembrerebbe essere deceduto. Al risveglio però non ricorderà nulla e ciò porterà l’ex marito Liam a doversi adattare a una scomoda realtà.

LEGGI ANCHE: Beautiful, Finn è davvero morto? Le anticipazioni

IL FERIMENTO DI STEFFY E LA MORTE (?) DI FINN

Sfeffy è stata quasi uccisa da sua suocera e il motivo è presto detto. La nemica numero uno dei Forrester per vendicarsi di Brooke è riuscita nell’intento di farla ubriacare involontariamente (scambiando dello spumante analcolico con uno alcolico). La fascinosa protagonista di Beautiful si è quindi lasciata andare baciando l’ex Deacon. Era la sera di capodanno e l’amato Ridge era rimasto bloccato a causa di una perturbazione fuori città.

Deacon si è poi fermato anche a dormire a casa di Brooke, ma tra i due non è accaduto altro. Nonostante ciò, una volta scoperto l’accaduto, Ridge ha deciso di lasciare sua moglie per tornare tra le braccia della ex Taylor Hayes, mamma della quasi deceduta Steffy. La riconciliazione tra i genitori ha portato grande gioia nella vita della ragazza e del fratello Thomas, fino alla scoperta dell’inganno. Nonostante Steffy desiderasse più di ogni altra cosa che i genitori tornassero insieme, non era comunque disposta a tacere l’accaduto. Quindi ha affrontato Sheila che le ha sparato. Nel tentativo di salvarla ad avere la peggio è stato però l’amato marito, e figlio di Sheila, Finn.

STEFFY SI RISVEGLIA E “RIPRENDE IL MATRIMONIO CON LIAM“

Steffy non è però morta e nelle prossime puntate di Beautiful la vedremo risvegliarsi dal coma. La ragazza però non ricorda nulla ed è convinta di essere ancora sposata con Liam e di vivere con lui insieme a sua figlia Kelly. Il giovane sarà quindi costretto, per evitare di crearle un nuovo trauma, a fingere che sia suo marito, con tutte le difficoltà del caso. Liam infatti è sposato con la sorellastra di Steffy, Hope, ma non ha comunque mai dimenticato la sua ex moglie con la quale ha un legame speciale. È facile immaginare che il loro equilibrio precario verrà messo in crisi da questa finta realtà, che porterà i due a riavvicinarsi.