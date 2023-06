Beautiful, Finn è davvero morto? Le anticipazioni

ROMA – Beautiful continua a regalare emozioni ai propri fan. Per mesi in tanti si sono chiesti come Sheila avrebbe attentato alla felicità (e alla salute) dei Forrester e la risposta è arrivata in questi giorni. Steffy ha scoperto l’inganno perpetrato ai danni di Brooke, che ha portato alla rottura con l’amore della vita Ridge. Sua suocera ha mostrato ancora una volta di essere una manipolatrice, capace di qualunque cosa pur di raggiungere i suoi obiettivi. Steffy minaccia quindi Sheila di rivelare tutto e dichiara che non vedrà mai più suo marito Finn e il figlio Hayce. La nemica numero uno dei Forrester allora estrae una pistola e la punta contro la nuora. In mezzo finisce proprio Finn che per difendere la moglie viene colpito a morte. Sheila, distrutta dal dolore e temendo di essere scoperta, spara anche a Steffy che nel frattempo stava cercando di chiamare i soccorsi. A trovare i due corpi coperti di sangue dietro al ristorante ‘Il Giardino’ è Deacon Sharp, che sconvolto costata che Finn non ce l’ha fatta e chiama i soccorsi. Poi avverte Ridge, Taylor e Thomas che si precipitano in ospedale.

COSA SUCCEDERÀ NELLE PROSSIME PUNTATE DI BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 5-12 GIUGNO

Deacon si reca quindi a casa di Sheila per darle la notizia. La donna si mostra sconvolta, poi temendo di essere scoperta e che Steffy riveli la verità sulla sparatoria, va in ospedale, dove incontra la madre adottiva di Finn, la dottoressa Li Finnegan, che le impedisce di vedere l’uomo per un ultimo saluto. Deacon informa Hope, Liam e Brooke dalla notizia del ferimento di Steffy e della morte di Finn. La vita di Steffy è appesa a un filo.

Liam incoraggia Steffy, che giace in coma, a lottare. Intanto il tenente Baker inizia ad indagare sull’accaduto, mentre tutti vorrebbero delle risposte e sapere se sia stato arrestato il responsabile. Thomas accusa Sheila di essere coinvolta nella sparatoria. La donna fugge via inseguita da Taylor, preoccupata per lei. Sheila vuole togliersi la vita per raggiungere Finn. Sarà proprio Taylor ad impedirle di suicidarsi buttandosi nel vuoto, rischiando a sua volta la vita, restando aggrappata al cornicione dell’edificio dal quale si stava buttando la consuocera. Intanto Steffy riapre gli occhi e tutti sono li in ospedale per confortarla, ma lei non ricorda nulla e non riesce a parlare. Sheila teme possa rivelare la verità su quanto accaduto, ma per ora il pericolo sembra scampato.

FINN È MORTO DAVVERO?

Bisognerà attendere un paio di mesi per scoprire la verità sulla morte di Finn. Nelle puntate della soap che seguiranno, infatti, l’avvenente medico non apparirà più e tutti ne parleranno come se fosse appunto deceduto. Finn in realtà non è morto ma giace in ospedale in area nascosta, vegliato dalla mamma Li che se ne prende cura. La donna, infatti, sospettando che dietro la sparatoria ci sia la mano di Sheila, ha deciso di mettere suo figlio in salvo, nascondendolo e attendendo il suo risveglio dal coma.