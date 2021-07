Tumore seno, a Misano Maria Herrera in pista con casco rosa a sostegno della ricerca

BOLOGNA – In concomitanza con la prossima tappa dell’ELF CIV, Campionato Italiano Velocità, che interesserà il Misano World Circuit Marco Simoncelli il 31 luglio e il 1 agosto, Maria Herrera scenderà in pista per la Women’s European Cup con un casco rosa Airoh. La scelta della motociclista si spiega nella coincidenza della ‘Pink Week‘ della Riviera, in programma dal 26 luglio al 1 agosto. Il casco andrà al fortunato vincitore di una estrazione – che si terrà il sabato sera – il cui ricavato sarà totalmente destinato a sostenere la ricerca per le cure del tumore al seno.

“Ho iniziato lo scorso anno ad interessarmi a questa iniziativa- ha dichiarato Maria Herrera- e, giorno dopo giorno, mi sono resa sempre più conto di quante donne vivono e lottano contro questo male. Devo ringraziare tutti per avere avuto la possibilità di conoscere meglio queste situazioni così come devo ringraziare tutte quelle persone che hanno donato e continuano a farlo per supportare questa iniziativa. Spero che anche in questa occasione si possano raccogliere dei fondi da destinarvi e cercheremo di farlo mettendo in palio questo casco dedicato realizzato insieme ad Airoh. È sempre l’ora della solidarietà, anche quando il divertimento e la passione sono i protagonisti”.