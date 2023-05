Maternità surrogata, Fdi accelera: “A giugno sarà reato”

ROMA – Entro giugno la maternità surrogata come reato universale sarà legge. Fratelli d’Italia stringe i tempi contro l’utero in affitto: tra le misure previste verranno inasprite le pene per chi pratica la gestazione per altri all’estero, o semplicemente la pubblicizza.

Il centrodestra annuncia di voler accelerare la stretta sulla maternitù surrogata, dopo che già il Viminale ha bloccato la registrazione all’anagrafe per i figli delle coppie omogenitoriali. La ‘battaglia’ comincerà dopodomani in commissione Giustizia della Camera con il voto degli emendamenti.

Oggi si ricorda l’anniversario della legge sull’aborto: 45 anni fa veniva approvata la legge 194 grazie al movimento delle donne, che lo ha reso oggetto di discussione pubblica togliendolo dall’ombra della clandestinità.

LEGGI ANCHE: FOTO | Giorgia Meloni ed Elly Schlein incinte nel murale di Alexsandro Palombo