Giro d’Italia, Lorenzo Fortunato vince la tappa dello Zoncolan

ROMA – Lorenzo Fortunato, prima volta al Giro d’Italia, ha vinto oggi la tappa dello Zoncolan. Una tappa mitica, conosciuta per la difficoltà della salita, oggi avvolta nella nebbia di un tempo da lupi. “Sono partito con l’idea di andare in fuga- ha detto Fortunato a fine tappa-, in salita ho visto che stavo bene. Vincenzo Albanese era con me, senza di lui e la squadra non ce l’avrei fatta. Sapevo che i 3 km del finale erano i più duri, li ho aspettati ma finché non passavo l’arrivo non ci credevo. Il sorriso ce l’avevo già stamattina per essere qua al Giro, adesso ce l’ho ancora di più dopo aver vinto la tappa”.

Il ciclista della EOLO-Kometa ha tagliato il traguardo da solo dopo 5h17’22”. Dietro di lui, staccato di 27″ Jan Tratnik (Bahrain-Victorious). Terzo Covi e quarto Egan Bernal (Ineos Grenadiers) che mantiene la maglia rosa.