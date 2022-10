In Basilicata la 106esima tappa del Giro d’Italia

POTENZA – La Basilicata sarà protagonista anche della 106esima edizione del Giro d’Italia, in programma dal 6 al 28 maggio. La carovana rosa arriverà per la terza tappa l’8 maggio a Melfi da Vasto, per un totale di 210 chilometri, e il giorno dopo partirà da Venosa per raggiungere lago Laceno dopo aver percorso 184 chilometri. L’annuncio è stato dato oggi a Milano alla presentazione della prossima edizione. All’incontro ha partecipato il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti.

BARDI: “I NOSTRI BORGHI MERITANO DI ESSERE CONOSCIUTI”

“Anche l’edizione 2023 del Giro d’Italia – ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi – non poteva non passare dalla nostra regione e la scelta degli itinerari e delle tappe conferma l’attenzione di questo governo regionale nei confronti della promozione e dello sviluppo dei nostri borghi, che meritano di essere conosciuti in tutto il mondo“. Dopo Matera e Potenza la Basilicata si offre come regione “naturalmente ciclabile” ha sottolineato il direttore generale di Apt, Antonio Nicoletti.

SINDACO DI MELFI: “EFFICACE PROMOZIONE TURISTICA”

Soddisfazione anche dal sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione: “Proveremo a utilizzare questa opportunità come efficace promozione turistica di un comprensorio che vuole essere sempre più attento ad investire maggiori risorse in questo settore”, ha detto.

SINDACA DI VENOSA: “È LA PRIMA VOLTA, COINVOLGEREMO TUTTA LA COMUNITÀ”

La tappa passerà per la prima volta da Venosa, “pertanto – ha precisato la sindaca, Marianna Iovanni – ci impegneremo per coinvolgere l’intera comunità, creando sinergia con tutte le istituzioni, al fine di cogliere ogni positiva ricaduta”.

