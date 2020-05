Zingaretti: “Impedire che dalla paura si passi al caos”

ROMA – “Con il lockdown crescono solitudini, crescono inquietudini, cresce una percezione di paura nei confronti del futuro. Ora la grande sfida e’ fare incontrare questa paura con risposte concrete”, dice Nicola Zingaretti, segretario del Pd, all’assemblea dei segretari di circolo Pd. “In questo momento serve la grande politica, non quella che litiga, che si fa gli sgambetti. Ma la politica che da’ una prospettiva a partire dalla condizione presente. Noi dobbiamo impedire che dal disagio si passi al caos, ma creare le condizioni perche’ si passi a nuove opportunita’”.

“Gli inciuci non sono all’ordine del giorno. Ma al governo e all’opposizione dico che c’e’ bisogno di concordia”, prosegue Zingaretti.

MASSA MONETARIA SENZA PRECEDENTI, ORA FARLA ARRIVARE A PERSONE

“Le ricette della destra nazionalista e populista si sono rivelate inadeguate. Anche di fronte al covid”. Dice Nicola Zingaretti, parlando all’assemblea dei circoli del Pd. “Il segno che abbiamo contribuito a dare a questo governo fin dal primo istante e’ che nessuno deve rimanere solo. Si e’ messa in campo una massa monetaria che bisogna sbrigarsi a fare arrivare alle persone, ma che non ha precedenti nella storia“, aggiunge Zingaretti che sottolinea come il Pd sia stato il partito piu’ unito e unitario” in questa fase.