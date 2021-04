ROMA – La Giornata mondiale della Terra a Roma inizia con E.T. che chiede di salvare il pianeta. L’extraterrestre più famoso di sempre è spuntato questa mattina in via degli Annibaldi ed è opera dell’artista Harry Greb, che lo ha ritratto vestito come un bambino con gli occhi blu che gioca a basket.

E.T. sotto al braccio tiene infatti un pallone da pallacanestro con la terra disegnata e con il suo celebre dito la indica, mentre sulla maglietta grigia una scritta verde recita ‘Save her’.