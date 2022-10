Ravenna celebra con un murale Lola, la cockerina motociclista che faceva del bene

Nell’area verde antistante la basilica di Sant’Apollinare in Classe, dopodomani sarà inaugurato il murale in ricordo della cockerina motociclista Lola, protagonista, nella sua lunga vita di tante opere benefiche. Il Comune di Ravenna, su richiesta e a spese dei familiari, ha dato il patrocinio dopo la condivisione dell’opera da parte del Comitato cittadino e l’approvazione della Soprintendenza. L’inaugurazione coincide con l’evento benefico “Cocker On the Beach 2022- Remember Summer” che, sempre con il patrocinio del Comune, vedrà sabato e domenica, tra Classe e Punta Marina, la partecipazione di decine di cocker spaniel con le loro famiglie, provenienti dal centro e nord Italia, per raccogliere fondi necessari per il recupero, cura e adozione di cocker (e non solo) in difficoltà.

IL MURALE SI INTITOLA “VIVA LOLA”, È DI NOVE METRI PER TRE

Intitolato “Viva Lola”, il murale è stato commissionato dalla ‘famiglia’ di Lola, nel cui nome appunto sono state effettuate tante opere benefiche, all’artista ravennate Nicola Montalbini, ed è stato realizzato nel luogo in cui la cocker spaniel ha trascorso gran parte della sua lunga vita. Un murale di nove metri di lunghezza per tre di altezza, dipinto a a mano su laterizio, riprende anche alcuni temi floreali presenti nei mosaici dell’abside della vicina Basilica.

Il murale rappresenta Lola in un campo fiorito: la raffigura al centro in posizione coricata sul fianco e con lo sguardo rivolto frontalmente come in attesa di un cenno o di una parola da parte di chi guarda. “La vegetazione è un ricamo dalle linee sinuose, priva di spigoli o linee aguzze, così da suggerire un’idea di avvolgente e confortevole morbidezza”. Fra gli arbusti e il fogliame rigoglioso sono inserite le citazioni pittoriche di flora raffigurata nel catino absidale della vicina Basilica di Sant’Apollinare in Classe. Alla cerimonia saranno presenti Igor Gallonetto, assessore ai Diritti degli Animali, Antonio Puglisi, presidente del Comitato Cittadino di Classe, Massimo Cameliani, ex assessore allo Sviluppo Economico, Giuseppe Alfieri, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Flaminia Callieri, presidente dell’associazione Cocker’s Angel Rescue Italia Onlus di Torino, don Mauro Marzocchi, arciprete di Classe.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it