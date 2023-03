Leo Messi in un ristorante di Buenos Aires, fuori è il caos: assalito da un oceano di tifosi

ROMA – Chi può calamitare le attenzioni del popolo argentino con un entusiasmo così travolgente? Leo Messi, ovviamente. Il capitano della nazionale campione del Mondo, tornato in patria per rispondere alla convocazione dell’albiceleste, si è concesso una serata in compagnia della famiglia da ‘Don Julio’, un ristorante di Palermo, quartiere di Buenos Aires. Evidentemente la notizia si è diffusa a tal punto da trasformare l’esterno del locale in un oceano di tifosi letteralmente impazziti per la presenza del loro idolo.

