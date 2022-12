Record di Messi su Instagram, 58 milioni di ‘like’

ROMA – Mentre proseguono i festeggiamenti in Argentina, Leo Messi riscuote successo anche sui social e sbanca su Instagram, superando ogni record. La foto pubblicata ieri sul profilo personale, mentre alza al cielo la Coppa del Mondo, ha superato i 58 milioni di ‘like’, numero che sembra destinato a non fermarsi. Il campione del mondo ha ampiamente battuto Cristiano Ronaldo, fermo a 42 milioni di ‘mi piace’, ma soprattutto ha infranto il record dell’uovo di Instagram (world record egg), staccato con oltre due milioni di preferenze in più.

