Fratoianni contro Salvini: “Ipocrita e incoerente sulle armi all’Ucraina”

"quando si parla di armi fatico ad applaudire" un concetto che non posso che condividere. Detto però da #Salvini ha un sapore ipocrita.

Ricordo la sua esaltazione per l’uso più spregiudicato armi, o l’entusiasmo alle fiere di #armi.

In politica serve coerenza. #Ucraina pic.twitter.com/X7tYWqsmVB