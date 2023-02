ROMA – Le anticipazioni (delle anticipazioni) di ieri avevano creato un gran trambusto. Nemmeno il tempo di chiudere il Festival di Sanremo 2023, un successo di ascolti ma anche un fiume di polemiche, che il conduttore e direttore artistico Amadeus, già confermato anche per l’anno prossimo (quinta edizione di fila), aveva annunciato degli ‘spoiler’ in anteprima per l’amico Fiorello nella puntata di oggi di ‘Viva Rai 2‘.

LE ANTICIPAZIONI DI SANREMO 2024

Stamattina, come promesso, il mattatore siciliano ha mandato in onda una clip in cui Amadeus, dal camerino de ‘I soliti ignoti’, snocciola le prime attesissime anticipazioni sul prossimo Festival. Ma, in pieno stile Fiorello, in realtà è tutta una gag. Amadeus, con sguardo circospetto, inforca gli occhiali e dice: “Il Festival di Sanremo si farà e vi posso già dire che si terrà al Teatro Ariston. Saranno cinque serate, e alla seconda sera ci sarà una grossa polemica“.

Il conduttore va avanti con il finto spoiler: “E vi anticipo che nella serata finale darò il nome della canzone vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo. È solo per te, Ciuri, non l’ho detto a nessuno”, conclude Amadeus invitando Fiorello a mantenere il segreto.

E FIORELLO TELEFONA IN DIRETTA AD AMADEUS

Dopo la clip, Fiorello ha chiamato in diretta Amadeus, ancora a letto, che ha scherzato con il conduttore di ‘Viva Rai 2’. “Ci hai scioccato con queste anticipazioni“, ha dichiarato lo showman siciliano, mentre il direttore artistico del Festival ha annunciato: “Potrei dare nuove anticipazioni in futuro”. “Dalle solo a noi”, ha concluso Fiorello.

FIORELLO A SANREMO 2024?

Nella puntata di ieri, il padrone di casa di ‘Viva Rai 2’ aveva dichiarato: “Al Festival 2024 ci sarò anche io, con Amadeus abbiamo iniziato insieme e quindi non posso mancare al suo ultimo Sanremo di questo ciclo”. Poi Fiorello aveva aggiunto, a modo suo: “Ma io vado solo per riprendermi Amadeus, giusto cinque minuti dopo la proclamazione del vincitore per portarmi via Amadeus”.