Soccorsi nella notte 573 migranti, sbarcheranno ad Augusta

PALERMO – Si sono concluse nella notte le operazioni di soccorso a 573 migranti, operate da nave Diciotti e tre motovedette classe 300 della guardia costiera di Siracusa, Crotone e Reggio Calabria, in acque di responsabilità Sar italiana. I migranti in difficoltà si trovavano a bordo di due pescherecci sovraccarichi e lasciati in balia delle onde con condizioni meteo sfavorevoli e in peggioramento.

Le operazioni di soccorso si sono svolte a 70 miglia a largo di Capo Spartivento, di fronte alla costa calabra. I migranti sono stati tratti in salvo dalle motovedette della guardia costiera, e poi trasbordati sulla nave Diciotti, con a bordo personale sanitario Cisom. Recuperato anche un corpo: secondo quanto dichiarato dagli stessi migranti, si tratta di una persona morta già da alcuni giorni. Uno dei migranti salvati, inoltre, è stato trasportato d’urgenza nel porto di Roccella Jonica da una delle motovedette intervenute nel soccorso perché bisognoso di cure mediche. In tutto sono 59 i minori salvati, molti dei quali non accompagnati. Nave Diciotti si sta attualmente dirigendo verso il porto siracusano di Augusta, dove sbarcheranno tutte le persone soccorse.