Ucraina, Draghi: “Pronti a sanzioni Ue contro Russia, lavoriamo per evitare guerra”

ROMA – “La via del dialogo resta essenziale ma stiamo già definendo in ambito UE misure e sanzioni nei confronti della Russia“. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo alla Cerimonia di giuramento del nuovo Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, e inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio di Stato.

“Voglio esprimere la più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i due territori separatisti del Donbass, si tratta di una inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell’integrità territoriale dell’Ucraina. Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitare una guerra nel cuore dell’Europa“, aggiunge Draghi.