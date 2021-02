Frana nel cimitero di Camogli, le bare finiscono in mare

Il video che circola sul web mostra il momento del crollo

GENOVA – Frana una parte del cimitero di Camogli, nel levante genovese, e diverse bare finiscono in mare. Sul posto una squadra di vigili del fuoco di Rapallo, il nucleo dei sommozzatori con la motobarca del distaccamento Gadda e la squadra Nbcr per la prevenzione del rischio biologico che stanno decidendo come intervenire per recuperare i feretri dall’acqua e mettere al sicuro quelli sul crinale. L’accesso al cimitero è stato interdetto. Le cause del crollo non sono ancora state chiarite.