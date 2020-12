Nel giorno del Solstizio lo spettacolo di Giove e Saturno ‘congiunti’

ROMA – Il 21 dicembre è il giorno della ‘grande congiunzione’ tra Giove e Saturno: i due pianeti, distanti centinaia di milioni di chilometri l’uno dall’altro, appariranno dalla terra ‘sovrapposti’ per un effetto prospettico.

Giove e Saturno si avvicinano regolarmente nelle loro orbite ogni vent’anni circa, ma non tutte le congiunzioni producono effetti tanto spettacolari per noi che osserviamo dalla Terra. L’ultima congiunzione così ravvicinata è avvenuta circa 400 anni fa, il 16 luglio 1623. In quell’occasione, secondo i calcoli, i due pianeti si trovavano però troppo vicini al Sole nel cielo per poter essere osservati. Occorre risalire al basso medioevo, precisamente al 4 marzo 1226, per ritrovare un evento celeste di simile portata, potenzialmente visibile nei cieli terrestri.

L’evento del 21 dicembre ha già catalizzato l’attenzione degli astrofili di tutto il mondo, tanto da guadagnarsi anche il doodle di oggi di Google. Sono settimane che gli appassionati rivolgono occhi- e obiettivi- al cielo per cogliere la magia dell’avvicinamento dei due giganti del Sistema Solare, che cade proprio nel giorno del Solstizio d’inverno.

Immagine Virtual Telescope Project

Il Gruppo Astrofili Palidoro, per esempio, ha scattato foto al cielo sopra Roma e alle mura di Cerveteri, mentre l’astrofisico Gianluca Masi, padre del Virtual Telescope Project, ha realizzato anche delle grafiche per aiutare il pubblico a leggere il cielo.

L’Istituto nazionale di Astrofisica, l’Inaf, seguirà il momento dell’avvicinamento in diretta, con il commento degli esperti. La diretta YouTube sarà disponibile a questo indirizzo: https://tinyurl.com/inaf-grande-congiunzione.

La prossima occasione per ammirare Giove e Saturno ‘congiunti’ sarà nel 2080.

Foto Gianluca Masi- Virtual Telescope

Credits @ Luciana Guariglia, Cristiano Negroni e Antonio Canaveras del Gruppo Astrofili Palidoro