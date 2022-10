Crollo università Cagliari, Ateneo potenzia il servizio counseling psicologico per gli studenti

CAGLIARI – L’Ateneo di Cagliari potenzierà il servizio di counseling psicologico per gli studenti dopo il crollo dell’edificio universitario martedì notte. È quanto emerge dalla seduta straordinaria del cda in Università convocata questa mattina dal rettore, Francesco Mola.

“L’Ateneo è in contatto con l’Ordine degli psicologi per incrementare il counseling, anche attraverso figure come ingegneri, in modo che gli esperti possano spiegare tecnicamente come accadono fenomeni del genere e come si gestiscono- spiegano da Reset UniCa, l’associazione di rappresentanza studentesca all’Università di Cagliari- affinché studenti e studentesse si sentano al sicuro nei loro spazi”.

Per quanto riguarda le lezioni dei corsi che si tenevano nelle strutture interessate dal crollo, saranno in Dad per due settimane: “Dal 7 novembre le lezioni riprenderanno provvisoriamente in presenza nella Clinica Aresu– spiegano i rappresentanti degli studenti-. Si sta provvedendo alla sistemazione delle aule per fare in modo che si possano riprendere in modo regolare le attività”. Durante la riunione Mola ha infine garantito un controllo a tappeto di tutte le strutture dell’Ateneo.

