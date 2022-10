Il ‘caso’ Bellavia stasera al Gf Vip. E Ciacci: “Ce lo siamo levato dai coglioni”

BOLOGNA – Marco Bellavia isolato dagli altri concorrenti, a detta di alcuni coinquilini ‘bullizzato’ e soprattutto non capito nelle sue fragilità: la sua auto-eliminazione e l’abbandono della casa del Grande ratello vip saranno al centro della quarta puntata del Gf Vip in onda questa sera, lunedì 3 ottobre. Lui, le sue lacrime, le sue motivazioni e anche i commenti che ne sono seguiti. Come ad esempio quello di Giovanni Ciacci, che se è uscito con un poco elegante “Ce lo siamo levato dai coglioni“.

BELLAVIA E IL “DOLORE MENTALE”

Bellavia, ex conduttore del programma per bambini Bim Bum Bam e volto noto di alcune serie per ragazzi anni 80, era entrato nella casa confessando i suoi problemi di depressione e non aveva nascosto anche la grande mancanza subito avvertita del figlio, a cui si è molto appoggiato nella convivenza con questa malattia. Ha parlato di “dolore mentale“, ma non ha probabilmente trovato, negli altri concorrenti, l’ascolto e la comprensione che sperava. Anzi, è stato duramente attaccato nei giorni scorsi per diversi motivi. A partire da Giovanni Ciacci, il costumista che è entrato nella Casa per vincere i pregiudizi contro le persone sieropositive, che lo ha riempito di insulti per la nomination ricevuta giovedì scorso.

Durante la scorsa puntata Bellavia lo aveva nominato spiegando che il suo era un voto dispersivo, perchè tanto “non rischia l’uscita con la sua storia“. Il fine era nobile, ma Ciacci l’ha interpretata a rovescio e ha subito inveito contro l’ex conduttore (“La mia storia è come tutte le altre storie”), riempiendolo di insulti e concludendo così: “È per persone come te che esiste ancora la discriminazione”. A questo, si è aggiunta la freddezza di altri concorrenti che non hanno manifestato particolare empatia (ad eccezione di Antonella Fiordelisi) per la sua palese debolezza e altri che non hanno gradito le sue battute o in qualche caso la ricerca di un contatto fisico.

Un’altra concorrente che nei giorni scorsi non ha risparmiato parole dure verso Bellavia è Ginevra Lamborghini, che nei giorni precedenti all’uscita, parlando con altri inquilini, aveva usato l’espressione “merita di essere bullizzato“, come a riconoscere esplicitamente il fatto che nei confronti di Bellavia ci fosse un’antipatia di molti, di un ‘branco’ che lo aveva preso di mira. Lamborghini era rimasta infastidita da alcuni atteggiamenti dell’ex conduttore e dal fatto di essere stata toccata (sul fianco) da lui. Dopo l’uscita di Bellavia, si è poi detta pentita e ha spiegato di non sapere che il concorrente avesse dei problemi.

“È VERO CHE NON STO BENE”

Durante la puntata della settimana scorsa, quando già c’erano state avvisaglie del malessere di Bellavia, lui stesso parlando con Alfonso aveva spiegato la situazione, senza vergogna. Aveva detto: “È vero che non sto bene e che fuori avevo mio figlio come punto di riferimento. Però starei qui ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano. Perché se una persona ha bisogno e gli altri 22 la aiutano, ce la farà. Da solo non ce la fa”, aveva detto il 57enne.

CIACCI SENZA PIETÀ: “MIRARE, PUNTARE, FARE FUOCO”

Dopo il suo addio, alcuni vip si sono detti dispiaciuti o ci hanno provato. Altri, invece, non sembrano essere rimasti colpiti in alcun modo. Anzi. È il caso di Giovanni Ciacci, che parlando con Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi ha fatto riferimento solo a ragionamenti di strategia per rimanere dentro la casa. “Un Marco ce lo siamo levato dai coglioni”, ha detto. E poi, continuando il ragionamento, l’opinionista ha detto ancora: “Mirare, puntare, fuoco. Se vogliamo avere la sopravvivenza bisogna fare come gli elefanti altrimenti finiamo come mammut“.

Di certo, gli ultimi giorni di Bellavia non sono stati facili. Prima l’arrabbiatura solenne di Ciacci per la nomination e le sue spiegazioni non capite e forse nemmeno ascoltate. Poi le lacrime di notte e lo sfogo al mattino, per il fatto di non essere “compreso”. L’unica inquilina che ha avuto con lui un momento di tenerezza e comprensione è stata Antonella Fiordelisi. Anche le persone in qualche modo più ‘vicine’ a lui, con cui si è soffermato a parlare, non hanno avuto parole tenere nei suoi confronti.

“LA CAUSA DEI TUOI MALI SEI SEMPRE STATO TU”

Charlie Gnocchi, che dice di conoscerlo da 30 anni, gli ha riferito che gli altri concorrenti lo vedevano come uno con cui era “difficile entrare in sintonia” e poi ha dato la sua lettura: “Tu hai sempre avuto un problema con il tuo istinto. Eri un mito della televisione ma poi per colpa del tuo istinto la tua parabola è andata giù”. E Wilma Goich ha aggiunto: “La causa dei tuoi mali sei sempre stato tu“. Probabilmente tutto questo, aggiunto alla malinconia notturna che non lo ha fatto dormire, hanno contribuito a crear eun carico troppo pesante per una persona fragile. Che quindi ha scelto di uscire. çLa sua esclusione ha fatto venire meno i ltelevoto: con lui rischiavano di uscire Giovanni Ciacci e Giaele De Donà, che con la sua autoeliminazione sono diventati automaticamente salvi (e chi ha aveva mandato sms per votarte è stato rimborsato). Cos’altro succederà stasera?

LA RIVOLTA SU TWITTER

Dopo la sua autoeliminazione il pubblico si è indignato: su Twitter pressochè tutti si sono schierati dalla sua parte (con l’hashtag #iostoconbellavia che è volato alle prime posizioni e ci è rimasto per due giorni) e hanno accusato gli altri concorrenti di bullismo e mancanza di sensibilità. Qualcuno, poi, ha anche voluto protestare di persona, tanto che hanno organizzato un presidio fuori dalla Casa di Cinecittà per gridare (col megafono) le accuse di bullismo e rimproverare i concorrenti per aver costretto Bellavia al ritiro. Alcuni vipponi sono rimasti particolarmente impressionati, come ad esempio Ginevra Lamborghini che a quel punto ha deciso di chiedere scusa.

