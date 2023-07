A Roma presentato ‘VideoCatechismo’: 46 episodi sull’Antico e il Nuovo Testamento

ROMA – Tutto esaurito a Roma per la presentazione del kolossal ‘VideoCatechismo‘ al Senato della Repubblica. “Questa che è la sala più capiente al Senato, raramente l’ho vista al completo, mai così affollata. Impensabile poi nel mese di luglio. Un tema come quello del dialogo interreligioso è un tema che affratella tutti” ha detto il senatore Lucio Malan all’inizio del suo intervento per i saluti. L’evento organizzato da Tania Cammarota per la CrossinMedia, che da sempre si occupa di tema ecumenici e interreligiosi nel campo cinematografico, si è aperto con il convegno introduttivo ‘Dialogo tra le Fedi per la promozione della Pace’.

DIALOGO TRA LE FEDI PER LA PROMOZIONE DELLA PACE

Da tempo le religioni dialogano insieme sul tema del reciproco cammino di fedi e cultura nella società contemporanea, partendo dalle grandi religioni monoteiste, dall’ebraismo al cristianesimo all’islam. Per padre GianMaria Polidoro, il frate che durante la guerra fredda ha promosso l’incontro tra Ronald Reagan e Michail Gorbaciov, “l’uomo ha bisogno di ripartire dalla spiritualità“.

Della necessità di una “società più pacifica che crea un bene comune per tutti” ha parlato invece Cenap Mustafà Aidym, direttore Istituto Tevere Pro-Dialogo, mentre Francesca Petrucci del Centro Zen ‘L’Arco’ di Roma ha condiviso alcuni principi del buddismo. Per Archimandrita Symeon Katsinas, rettore della Chiesa Greco-Ortodossa di San Teodoro, “non possiamo parlare di dialogo e di Pace se non conosciamo a fondo il loro significato. A mio parere prima di tutto significano cultura. In questo momento storico le fedi sono chiamate a tirare fuori dal loro deposito cose vecchie e cose nuove a questo siamo chiamati tutti. Questa unità sarà la nostra forza”.

Alessandro Diotallevi, Ecumenismo e Dialogo interreligioso Promosso da Madre Tekla, ha lanciato una provocazione: “Durante la messa il prete dovrebbe raccomandare ai fedeli di scambiarsi il segno di pace uscendo dalla chiesa e non solo dentro”.

L’evento ha visto anche la partecipazione e l’intervento del magistrato Davide Iori, mentre le conclusioni sono state affidate a Luigi De Salvia, presidente Religions for Peace Italia: “Non c’è pace tra le Nazioni senza pace tra le religioni, non c’è pace tra le religioni senza dialogo”.

Il convegno è stato moderato da Luca Caruso, giornalista vaticanista e responsabile ufficio stampa e relazioni istituzionali Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger/Benedetto XVI. Al termine sono stati proiettati alcuni dei 46 episodi che compongono il kolossal ‘VideoCatechismo della Chiesa Cattolica’ del regista Gjon Kolndrekaj.

L’evento è terminato con un riconoscimento a importanti personalità che hanno collaborato a vario titolo alla realizzazione dell’opera. Don Giuseppe Costa editore cattolico e ministro della Comunicazione dei Salesiani nel mondo, padre Sebastian Vazhakala cofondatore insieme a Santa Madre Teresa dei Missionari della Carità, Lendita Haxhitasim ambasciatore del Kosovo in Italia, Giovanni Conzo procuratore aggiunto alla Procura di Roma, che ha partecipato alla lettura dei testi, insieme a circa 4.000 lettori in 70 Paesi, come anche l’avvocato Armando Rocca, il compositore Lino Zimbone e l’avvocato Alberto Polini. Riconoscimento speciale all’Associazione Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo e al presidente Roberto Ciccateri per la partecipazione di oltre 800 comparse in costume che hanno interpretato nell’opera ‘VideoCatechismo’ alcune scene dell’Antico e Nuovo Testamento.