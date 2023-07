Dazn annuncia i nuovi prezzi: ecco quanto costa l’abbonamento 2023-2024

ROMA – Ancora aumenti in casa Dazn. La piattaforma di streaming sportivo ha annunciato i nuovi piani tariffari per la stagione 2023-2024. La grande novità è l’introduzione di un nuovo abbonamento annuale, che consente un notevole risparmio con il pagamento anticipato in un’unica soluzione.

IL PIANO STANDARD

Per quanto riguarda il Piano Standard, l’offerta di Dazn sale a 40,99 euro al mese. Con questo abbonamento è possibile usufruire dello streaming su due dispositivi, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione. In questo caso è possibile disdire con 30 giorni di anticipo.

Tuttavia, è possibile risparmiare con il nuovo l’abbonamento annuale.

Si può scegliere il pagamento a rate, con permanenza minima di 12 mesi, pagando di mese in mese con 12 rate da 30,99 euro al mese. Potrai annullare il rinnovo automatico direttamente dall’area “Il mio account”.

Altrimenti, ancora più conveniente è il nuovo piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione. In questo caso si paga 299 euro, pari a 24,99 euro al mese con un risparmio di 16 euro al mese.

IL PIANO PLUS

Il piano Plus consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti. Il prezzo per il pagamento mensile, con possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso, è di 55.99 euro al mese.

Anche in questo caso è disponibile l’abbonamento annuale che consente un notevole risparmio.

Con la formula annuale in 12 rate, con permanenza minima di 12 mesi, il costo è di 45.99 euro al mese.

Scegliendo invece il pagamento anticipato in un’unica soluzione, il prezzo è di 449 euro all’anno, pari a 37,42 euro al mese, con un risparmio di oltre 18 euro al mese rispetto al piano mensile.