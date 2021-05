Vaccino, De Luca: “Chieste più dosi per fascia 16-40”

NAPOLI – “Abbiamo chiesto al commissariato di dare oggi più vaccini alla Campania per la fascia 16-40 perché abbiamo la popolazione più giovane. In quella fascia abbiamo il 30% della nostra popolazione, nella stessa fascia la Lombardia ha il 26,5%, il Veneto il 25,8% la Liguria il 23%. Così arriviamo a settembre in equilibrio: un vaccino per ogni cittadino”. Così il governatore campano Vincenzo De Luca in una diretta Facebook.