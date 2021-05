Vandalizzato centro tamponi ad Ercolano, il sindaco: “Vergognatevi”

NAPOLI – “Vergognatevi”. Si apre con questa invettiva il post del sindaco di Ercolano (Na), Ciro Buonajuto, rivolto a chi questa notte ha vandalizzato il centro tamponi della città. “Siete delle persone senza scrupoli e senza spina dorsale. Non riesco a trovare altre parole per un gesto così schifoso”, scrive il primo cittadino confessando che “stamattina quando mi sono recato sul posto, per accertarmi di quanto accaduto, mi sono venute le lacrime agli occhi”.



“Non riesco a comprendere il senso di un simile atto. Dimostra – rimarca il sindaco – solo quanto poco vi importi della salute e del bene della vostra comunità e dei vostri cari. Non avete dei genitori anziani, un figlio, un congiunto di cui dovervi prendere cura? Con quello che avete fatto dimostrate di non dare valore alla vita”. Poi da Buonajuto la solidarietà “agli operatori sanitari, infermieri e volontari della protezione civile, che erano con me stamattina, e che ogni mattina mettono cuore e impegno nel loro lavoro”.