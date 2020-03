Coronavirus, sono 793 i morti nelle ultime 24 ore: 546 nella sola Lombardia, 4.825 in totale

MILANO – Continua ad aumentare il numero dei decessi per l’epidemia di coronavirus in Italia. I deceduti nella giornata di oggi sono 793, un nuovo record a livello globale. Di questi, 546 nella sola Lombardia. Il numero dei morti arriva così a 4.825. Questi i dati comunicati questo pomeriggio in conferenza stampa dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.

Per quanto riguarda i nuovi contagiati, i casi positivi registrati nella giornata di oggi sono 4.821, per un totale di persone affette da Covid-19 pari a 42.681. Di queste, 22.116 sono in autoisolamento con sintomi lievi mentre 2.857, pari al 7% del totale, sono ricoverati in terapia intensiva. I guariti nella giornata di oggi è di 943, per un totale di 6.072.