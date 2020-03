Coronavirus, le diaspore per la Croce Rossa: al via la raccolta fondi

ROMA – “Una piccola-grande iniziativa”, con la richiesta alle comunita’ migranti “di esserci”, per dire che sono parte integrante dell’Italia dove hanno scelto di “vivere” e “costruire il nostro futuro”: l’associazione Le Reseau ha presentato in questo modo una raccolta fondi a sostegno della Croce Rossa italiana nell’emergenza coronavirus.



“In Italia – si riferisce in una nota – le strutture sanitarie sono in una situazione di crisi dovuta sia alla mancanza di personale medico che all’esiguo numero di risorse per riuscire a contenere questa piaga che ci affligge. L’operato svolto finora dal nostro Paese adottivo assieme a tutto l’apparato sanitario, e’ esemplare. Nel piccolo ognuno sta dando il suo contributo, un gesto che e’ indice di grande solidarieta‘, perche’ dopotutto siamo tutti figli di questa Terra, che ci regala ogni giorno sentimenti, gioie, conquiste”.

“Ed e’ per questo- continua la nota- che vogliamo avviare una piccola grande-iniziativa chiedendo alle comunita’ migranti e ai loro amici di esserci oggi, perche’ nell’oggi abbiamo la possibilita’ di dire che siamo parte integrante di questo Paese dove abbiamo scelto di vivere, far nascere e crescere i nostri figli, costruire il nostro futuro; per dire che ci siamo, ci siamo sempre stati per l’Italia e insieme all’Italia”.



Le Reseau continua: “Alle associazioni della diaspora e delle nuove generazioni, alle istituzioni internazionali (dalle ambasciate agli organismi dell’Onu) ai filantropi, agli enti e operatori della diaspora, a voi che avete avuto modo di vivere l’Italia e le sue meraviglie, direttamente o indirettamente, chiediamo di partecipare, ognuno nei limiti delle proprie possibilita’, e testimoniare che il nostro presente e’ qui e che speriamo di tornare, presto, piu’ coesi e forti a sognare e costruire un futuro insieme“.



Infine l’appello: “Contribuiamo alla campagna di raccolta fondi #diasporeperitalia per supportare la Croce Rossa Italiana impegnata nella lotta al Covid-19″.

La raccolta fondi e’ organizzata sulla piattaforma Go Fund Me. Le Reseau e’ un’associazione di promozione sociale, organizzatrice di manifestazione come il Festival dell’ottobre africano e l’Italia-Africa Business Week.