Il dl Milleproroghe incassa la fiducia della Camera, 369 sì e 41 no

ROMA – Il governo ha incassato la fiducia della Camera sul decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (‘Milleproroghe’). Dopo il richiamo del premier Draghi al Governo, che mercoledì scorso si è spaccato durante l’esame delle modifiche al decreto in commissioni Bilancio e Affari costituzionali alla Camera, andando sotto per ben quattro volte, il provvedimento è passato con 369 voti favorevoli, i no sono 41 e nessun astenuto. I lavori riprenderanno alle 19 con l’esame degli ordini del giorno, mentre il via libera al provvedimento è previsto per la giornata di domani.

LEGGI ANCHE: Salvini a tutto gas, Governo battuto quattro volte: siamo in campagna elettorale

Milleproroghe, Sensi (Pd): “Ecco il bonus psicologo”