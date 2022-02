Milleproroghe, Sensi (Pd): “Ecco il bonus psicologo”

ROMA – Il ‘bonus psicologo’ arriverà, presto il provvedimento sarà inserito nel decreto Milleproroghe. Si tratta di una misura “per cercare di dare aiuto a chi ha bisogno di sostegno di tipo psicologico”, spiega Filippo Sensi, deputato del Pd, intervistato dall’agenzia Dire sulla sua proposta all’esame della Camera.

Il provvedimento nasce dalla considerazione che “il covid ha portato morte e preoccupazione ma anche il lato oscuro della salute mentale delle persone“, osserva il deputato dem. Sono cresciuti infatti “i suicidi, episodi di cutting autolesionismo, ansia e depressione tra giovani ma non solo. Di fronte a questa impressionante ondata di disagio – sottolinea Sensi – credevamo fosse necessario andare incontro alle esigenze di queste persone, che non compongono una nicchia“.

Il fenomeno è sempre più sentito come “allarme sociale ed emergenza”. Ora il tentativo di inserire il provvedimento nel Milleproroghe. È in Commissione Bilancio e Affari Costituzionali, “ad ore aspettiamo la riformulazione del governo”, commenta Sensi che ipotizza comunque già l’entità del bonus: 20 milioni, di cui 10 destinati al potenziamento delle strutture già esistenti e 10 per quei cittadini che, da platea Isee, “potranno chiedere un ristoro di fronte alle spese affrontate durante psicanalisi o terapie”. Il tutto dovrebbe aggirarsi attorno ai 500-600 euro annui: “Un pannicello caldo? Le spese incidono nelle persone che fanno terapia, anche 500-600 euro possono essere un parziale sollievo. È vero che i tempi di una terapia sono lunghi. Ma è anche vero che ci sono pure disturbi che possono essere prevenuti e presi per tempo da un momento di confronto con un terapeuta“, conclude Sensi.