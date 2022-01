Scritta no vax davanti a una scuola di Palermo, la preside: “Amarezza”

PALERMO – Una scritta con spray rosso “I bambini non si toccano” proprio nel giorno in cui la scuola, in collaborazione con l’Asp, partecipa alla campagna di vaccinazione per la fascia 5-11 anni per i ragazzi e i loro genitori aprendo un punto vaccinale nel quartiere. Accade a Palermo, davanti ai cancelli del plesso scolastico ‘Gregorio Russo’ di via Tindari, a Borgo Nuovo.



La preside dell’istituto, Sabina Minardi, questa mattina ha avvertito i carabinieri: “Un episodio che non ci scoraggia ma che ci amareggia – afferma la dirigente alla Dire -. La nostra è una iniziativa in assoluta libertà di scelta: le persone possono decidere se aderire o meno. Ognuno è libero di fare la sua scelta. È la terza volta che la scuola mette in campo una iniziativa del genere con l’Asp, fornendo un punto vaccinale al quartiere, e avere trovato questa scritta è soltanto un motivo di amarezza”.