Covid, rinviata a lunedì sentenza su ricorso Lombardia: Tar vuole dati aggiornati

ROMA – E’ rimandata a lunedì 25 gennaio l’audizione del Tar del Lazio sul ricorso presentato dalla Regione Lombardia contro la decisione del ministero della Salute di inserire il territorio nella zona rossa. Con un decreto firmato oggi, i giudici di via Flaminia spiegano che “risulta opportuna l’acquisizione del Report fase 2 contenente i dati relativi alla settimana 11 gennaio/17 gennaio 2021, la cui pubblicazione è attesa per la giornata di domani, venerdì 22 gennaio 2021”. Pertanto, si legge ancora nel decreto, “le parti sono invitate a depositare la detta documentazione in tempo utile per il suo esame, differendosi l’audizione a lunedì 25 gennaio p.v”.