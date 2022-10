Video |Zorzi al timone di ‘Drag race Italia 2’: “È ossigeno e manifesto di libertà”

ROMA – Dieci nuove drag queen pronte a colorare con i loro abiti, trucchi e storie la seconda edizione di ‘Drag Race Italia’, disponibile da oggi in esclusiva per l’Italia solo su discovery+. “Abbiamo voluto focalizzarci sul talento delle protagoniste. Sarà un’edizione che metterà in luce questo e ci saranno tante prove che permetteranno alle ragazze di mostrare un lato della loro personalità artistica”, ha detto Tommaso Zorzi all’agenzia Dire, anche quest’anno conduttore dello show insieme alla drag queen Priscilla e all’attrice, scrittrice e conduttrice Chiara Francini.



“È un manifesto di libertà e di attivismo. Per me è ossigeno”, ha sottolineato il conduttore con emozione. “Lo show, in particolar modo in America dove ha un forte impatto politico, ha normalizzato quella che era un’arte conosciuta a una nicchia e che adesso diventa fruibile a un pubblico più ampio che non considera più una drag come una macchietta ma come un’artista. Il vero scopo di un programma come questo è quello di creare questo ‘switch’ in chi pensa che questa arte sia una baracconata”, ha detto il conduttore.

ZORZI: VORREI RICORDARE AL FUTURO GOVERNO CHE SIAMO UNO STATO LAICO

Al nuovo governo vorrebbe chiedere di “non voltarsi dall’altra parte. Di non far finta che va bene così. Di non pensare che abbiamo già quello che ci spetta. Una persona che non fa parte della comunità non può sapere di cosa ha bisogno la comunità. Dovrebbe avere l’onestà intellettuale di interpellarci, anche attraverso un rappresentante. Succede come quando gli uomini decidono sull’aborto delle donne, è inaccettabile”, ha detto Zorzi, che vorrebbe “ricordare al governo che siamo uno stato laico, fondamento della nostra Costituzione. Quindi, tutto quello che è morale e retorica cattolica rimanesse nella città del Vaticano”.

LE NUOVE PROTAGONISTE



Ecco le 10 protagoniste della nuova edizione: Aura Eternal, 24 anni di Palermo si ispira all’effetto Energia Aura dell’anime ‘Dragon Ball’; La Diamond, 34 anni di Riesi in provincia di Caltanissetta, eclettica e coloratissima porta con sé tanta voglia di mettersi in gioco con ironia e divertimento; Gioffrè, 25 anni arriva direttamente da New York anche se ha origini calabresi ed ha un animo tutto internazionale. Il suo personaggio in drag è horror e glamour allo stesso tempo, ma, nonostante la sua immagine dark, riesce a essere anche molto ironica; Narciso, 29 anni di Frosinone, è la quota androgina e singer di Drag Race; Nehellenia, 31 anni è la queen romana per eccellenza, porta la quota del buon umore; Obama, 33 anni di origini senegalesi e romana di adozione, è ironica, schietta, sincera, talvolta impulsiva, tanto da non esimersi mai dall’esprimere il suo pensiero, anche se divisivo o controcorrente; Panthera Virus, 29 anni di Frosinone ma fiorentina per scelta, è una drag queen dark fetish nello stile ma pop nell’anima. Figlia d’arte di Ava Hangar, drag queen concorrente della prima edizione, è consapevole del gap di esperienza con le altre concorrenti ma non teme il confronto; La Petite Noire, 32 anni di Palermo, è tra le più temute del cast, forse perché, come lei stessa si definisce, è una dancing beauty queen che esprime tutta l’unicità della nuova generazione di drag queen italiane; Skandalove, 33 anni di Corato in provincia di Bari, versatile, ironica e con una grande capacità tecnica, è pronta a dare scandalo; infine, Tanissa Yoncè, 28 anni di Catania, confeziona abiti di grande qualità. Tra loro c’è la nuova Italia’s Next Drag Superstar.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it