L’azienda non paga i tamponi: autisti Tper verso lo sciopero

BOLOGNA – Si va verso lo sciopero dei bus a Bologna per il Green pass. Nessun accordo infatti sulla gratuità dei tamponi per i dipendenti Tper all’incontro tenuto questa mattina tra il sindacato di base Usb e l’azienda di via Saliceto. La direzione, riferisce il sindacato, “si è mostrata totalmente indisponibile nel considerare la possibilità di garantire l’accesso gratuito ai tamponi per i dipendenti”. Di qui la decisione di tenere un presidio davanti alla prefettura già venerdì 22 mattina alle 10.30 e soprattutto di andare verso lo sciopero.

“L’indisponibilità di Tper, a differenza di diverse altre grandi aziende del territorio- fa sapere Usb- costringe la nostra organizzazione sindacale a procedere verso l’indizione di uno sciopero del personale”. Tper garantisce il trasporto pubblico nell’area di Bologna e nel ferrarese.