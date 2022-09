Vasco Rossi non è ancora stanco dei live: “Ci vediamo negli stadi nel 2023”

ROMA – Non si è ancora stancato di portare la sua musica live sui palchi di tutta Italia. Vasco Rossi ha ancora voglia di far scatenare i suoi fan e annuncia nuovi concerti. Lo fa sui social, rassicurando quanti temevano che gli ultimi show potessero essere gli ultimi. “Se non ci sarà la fine del mondo- scrive il rocker-a giugno ci vediamo di sicuro negli stadi!!”.

Con l’ultima tournée, il Blasco ha venduto 701mila biglietti, a testimonianza di quanto il suo pubblico sia affezionato alla musica della star. Ora manca solo il calendario ufficiale e i dettagli sui biglietti. L’ultimo tour negli stadi di Vasco risale al 2019, anno dei due sold out a San Siro.

