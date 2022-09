Scuola, Zingaretti: “Serve a formarsi, non a morire: l’alternanza va sospesa”

ROMA – “L’alternanza scuola-lavoro va sospesa. Quel progetto va totalmente rifondato investendo di più sulla sicurezza, sul personale scolastico, che va aiutato e non lasciato solo, e selezionando gli attori economici che possono partecipare a questa possibilità”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, inaugurando il primo corso della neonata Accademia di Cybersicurezza del Lazio.

LEGGI ANCHE: A Napoli la protesta degli studenti per Lorenzo, morto a 18 anni in stage

“SENZA INVESTIMENTI SI METTE A RISCHIO LA VITA DEGLI STUDENTI”

“Perché se non ci sono queste garanzie, l’alternanza scuola-lavoro è sbagliata e mette addirittura a rischio, come abbiamo visto, la vita degli studenti– ha spiegato Zingaretti- Si va a scuola per formarsi, non per morire. Quindi, non è questo uno degli esempi da seguire”.

L’alternativa all’alternanza scuola-lavoro, secondo Zingaretti nel Lazio c’è già: “Le esperienze degli Its e dell’Accademia di Cybersicurezza sono esattamente l’opposto: grandi investimenti economici sulla formazione dei nostri giovani col massimo delle professionalità per creare buon lavoro. Ed è proprio questa l’alternativa”.

LEGGI ANCHE: “Di scuola non si può morire”: la protesta degli studenti in 40 città italiane

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it