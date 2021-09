Brazil studies creation of the country’s first digital federal university

By Bianca Oliveira

SÃO PAULO – The Ministry of Education (MEC) is studying the implementation of the first digital university, as stated by Minister Milton Ribeiro last week at a public hearing at the Senate Education Committee.

“We want to create the first digital federal university in the country and expand access to everyone. This is what we have seen in large countries that are developing this tool. Let’s start with some courses and everyone will be able to have access, because with 400, 500 teachers, I can reach millions of students across the country”, explained Ribeiro.

The promotion of distance education in federal institutions of higher education should take place through the Reuni Digital program, whose main objective is to expand access to and permanence in university education.

The face-to-face classes of higher education have not yet been completely resumed. The three largest public universities in São Paulo, USP, Unicamp and Unesp, started the semester with virtual classes. However, despite the consolidation of distance learning in the pandemic, access is still limited by the lack of internet infrastructure in Brazil.

Therefore, the implementation of a 100% digital university needs to be accompanied by an increase in the sector’s investment to achieve its objective of expanding access to education. In this sense, the minister of education mentioned that, in recent years, the budget of federal universities was impacted by the economic crisis and, mainly, by the Covid-19 pandemic.

“I see that, in the not-so-distant past, the federal education budget was very large, much larger than what we have today. It is worth saying that we are living in a time of war, of pandemic”, said Milton Ribeiro.

BRASILE. GOVERNO PRONTO A CREARE PRIMA UNIVERSITÀ 100% DIGITALE

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO – L’istituzione della prima università digitale del Brasile è allo studio del ministero dell’Istruzione del Paese sudamericano. Lo ha annunciato il titolare del dicastero, Milton Ribeiro, nel corso di un’udienza pubblica alla commissione Educazione del Senato che si è svolta la settimana scorsa.

“Vogliamo creare la prima università federale digitale del Paese a ampliarne l’accesso a tutti”, ha affermato il ministro. “È un’iniziativa che abbiamo visto in altri grandi Paesi, che stanno sviluppando questo tipo di struttura. Cominceremo con alcune facoltà e tutti potranno iscriversi perché- ha proseguito Ribeiro- con 400 o 500 professori, potremmo raggiungere milioni di studenti da tutto il Paese”.

A promuovere l’educazione a distanza negli istituti di istruzione superiore federali dovrebbe essere il programma Reuni Digital, che mira principalmente ad ampliare l’accesso agli atenei a combattere contro l’abbandono degli studi universitari.

Le lezioni in presenza nelle università intanto non sono ancora riprese completamente. I tre maggiori atenei pubblici di San Paolo – Usp, Unicamp e Unesp – hanno cominciato il semestre mantenendo l’accesso alle classi in modalità virtuale. Nonostante il consolidamento di questa modalità di studio, avviato per necessità durante la pandemia, l’accesso alle lezioni da remoto è ancora limitato a causa delle carenze nelle infrastrutture internet che caratterizza il Brasile.

Per questo l’istituzione di un’università al 100% digitale, se vuole effettivamente ampliare l’accesso agli studi, deve essere accompagnata da un aumento degli investimenti nel settore. In questo senso, il ministro dell’Educazione ha detto che negli ultimi anni il volume dei fondi destinati alle università federali è stato colpito dalla crisi economica e ancor di più dalle conseguenze della pandemia di Covid-19.

“Vedo che in un passato non molto distante i finanziamenti alle scuole federali erano importanti, molto maggiori di quelli di oggi” ha ammesso Ribeiro. “Questo significa che viviamo in tempi di guerra, di pandemia”, ha aggiunto il ministro.

BRASIL ESTUDA CRIAÇÃO DA PRIMEIRA UNIVERSIDADE FEDERAL DIGITAL DO PAÍS

Por Bianca Oliveira

SÃO PAULO – O Ministério da Educação (MEC) estuda a implementação da primeira universidade digital, segundo afirmou o ministro Milton Ribeiro na última semana em uma audiência pública na Comissão de Educação no Senado.

“Queremos criar a primeira universidade federal digital no país e ampliar o acesso a todos. É isso que temos visto em grandes países que estão desenvolvendo essa ferramenta. Vamos começar com alguns cursos e todos vão poder ter acesso, pois com 400, 500 professores, eu posso atingir milhões de alunos no país todo”, explicou Ribeiro.

A promoção da educação à distância nas instituições federais de ensino superior deve acontecer por meio do programa Reuni Digital, que tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência nas universidades.

As aulas presenciais do ensino superior ainda não foram completamente retomadas. As três maiores universidades públicas de São Paulo, USP, Unicamp e Unesp, iniciaram o semestre ainda com aulas virtuais. Apesar da consolidação do ensino à distância na pandemia, o acesso ainda é limitado pela falta de infraestrutura de internet no Brasil.

Por isso, a implementação de uma universidade 100% digital precisa ser acompanhada de um aumento no investimento do setor para atingir seu objetivo de ampliar o acesso à educação. Nesse sentido, o ministro da educação citou que, nos últimos anos, o orçamento das universidades federais foi impactado pela crise econômica e, principalmente, pela pandemia da Covid-19.

“Vejo que, em um passado não tão distante, o orçamento do ensino federal era muito grande, muito maior do que o que temos hoje. Vale dizer que vivemos tempo de guerra, de pandemia”, afirmou Milton Ribeiro.