Scippata in stazione a Bologna, ma una delle rapinatrici è sua sorella

BOLOGNA – Le hanno strappato la borsa e sono scappate. Una rapina come tante, quella avvenuta nei giorni scorsi al binario 6 della stazione ferroviaria di Bologna, se non fosse per il fatto che una delle due autrici è la sorella della vittima.

Questo il crimine più singolare tra quelli scoperti la scorsa settimana dalla Polizia ferroviaria dell’Emilia-Romagna, le cui 300 pattuglie, fa sapere la Questura di Bologna hanno controllato 3.200 persone, con un arresto, 37 indagati e 79 violazioni amministrative elevate. A questo si aggiungono le verifiche svolte su decine di veicoli.

A Bologna, dettaglia la Questura, è bastata “un’indagine lampo” per “rintracciare in poche ore le autrici della rapina ai danni di una 24enne romena“. La vittima ha denunciato alla Polfer di “essere stata aggredita al binario 6 da due donne che, dopo averla colpita, le hanno strappato la borsa e sono fuggite”. La scena è stata anche ripresa dalle telecamere della stazione felsinea, e dopo un’iniziale reticenza, la 24enne “ha confessato di conoscere le due donne che l’avevano rapinata, una delle quali è sua sorella“. Una volta identificate, le due rapinatrici, una 19enne e una 26enne romene, sono state “rintracciate all’interno di un campo nomadi della città e denunciate per rapina“, anche se ancora non si conoscono i motivi dell’aggressione.